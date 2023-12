"Sempre al fianco dei concittadni" L'Associazione Nazionale di Polizia di Stato di Pontedera, con 450 soci, è tra le prime dieci in Italia. I volontari qualificati prestano servizio per la comunità e hanno raccolto fondi per le popolazioni terremotate. Organizzano gite e hanno ospitato l'ottavo raduno nazionale Anps. Entreranno nelle case dei pisani con il calendario.