Selezione al Comune per tirocini extracurriculari

Avviso di selezione pubblica per l’attivazione di 6 tirocini extracurriculari di orientamento, di cui 2 rivolti ai giovani diplomati e 4 rivolti ai giovani laureati, da svolgersi presso il Comune di Pisa. I tirocini avranno la durata di sei mesi e la partecipazione prevede il riconoscimento di un’indennità di 500 euro mensili al lordo delle ritenute di legge. Bando, progetti di tirocinio e il modulo per le domanda sono consultabili su:https://www.comune.pisa.it/it/incarico/avviso-di-selezione-pubblica-lattivazione-di-sei-tirocini-extracurriculari-da-svolgersi. La selezione è rivolta a soggetti che abbiano conseguito il titolo richiesto entro la data di scadenza dell’avviso e che non abbiano compiuto 30 anni al momento dell’inizio del tirocinio. Non possono essere ammessi soggetti che non hanno compiuto 18 anni. La domanda, redatta utilizzando il modulo "Allegato C", deve pervenire, per via telematica tramite Pec a [email protected], entro e non oltre il giorno 4 maggio 2024. Ogni candidato potrà fare domanda per una sola tipologia di progetto.