Sei nuove telecamere in centro: "Sicurezza, un passo in avanti. Presto stanziate nuove risorse"

"Esprimo grande soddisfazione per l’importante passo avanti che stiamo facendo in materia di sicurezza urbana". Lo afferma il capogruppo della Lega Giovanni Pasqualino (nella foto) commentando la scelta del Comune di incrementare la videosorveglianza urbana con l’installazione di sei nuove telecamere che porta a 161 gli occhi elettronici presenti sul territorio comunale.

"L’amministrazione comunale - spiega Pasqualino - sta dimostrando un impegno concreto e tangibile nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare attività illecite. L’investimento di 155 mila euro annunciato dal sindaco Michele Conti per l’installazione di nuove telecamere, che non solo fungeranno da deterrente contro il vandalismo, ma saranno anche strumenti preziosi nelle indagini delle forze dell’ordine è fondamentale così come è essenziale che i nostri quartieri, in particolare San Marco, San Giusto, Porta Fiorentina, Riglione, Oratoio, San Piero a Grado e La Vettola, siano adeguatamente coperti da un sistema di videosorveglianza efficiente e ben collegato".

Secondo il capogruppo del Carroccio, "questo piano di ampliamento rappresenta un passo decisivo per la sicurezza della nostra intera comunità: la presenza di telecamere moderne e collegate alle centrali operative delle forze dell’ordine permetterà a carabinieri, polizia di Stato e polizia municipale di monitorare il territorio in tempo reale, aumentando notevolmente la capacità di intervento e prevenzione".

Infine, Pasqualino accoglie "con favore anche l’intenzione di proseguire in questa direzione con ulteriori risorse nella prossima variazione di bilancio, dimostrando così che la sicurezza è una priorità per la nostra amministrazione e per tutti i cittadini: insieme possiamo costruire una città più sicura e protetta e continueremo a lavorare con determinazione per garantire un ambiente sereno e vivibile per tutti".