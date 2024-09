Secondo sportello pisano dell’Abc. Assistenza per i pazienti con sordità

"Grazie a questo sportello noi sordi potremo finalmente ricevere la giusta assistenza in ospedale. Questa è la vera inclusività". È stato inaugurato ieri mattina il secondo sportello pisano di Abc (Abbattiamo barriere comunicative), dedicato alle persone non udenti e con ipoacusia. Gestito da interpreti della lingua dei segni dell’associazione Comunico, il centro assistenza, operativo dalla prossima settimana, sarà attivo ogni primo e terzo giovedì del mese, dalle 9 alle 10:30 al presidio Asl di via Garibaldi 198 di Pisa. Lo sportello serve per fornire accesso alle informazioni tramite personale specializzato in lingua dei segni e assistenti alla comunicazione, raccogliere gli appuntamenti e smistarli ai variati interpreti, oltre ad avere servizi esterni come l’accompagnamento o interpretariato di conferenza.

"L’obiettivo di questa postazione - afferma con l’ausilio di una traduttrice Tiziano Galassi, il presidente dell’Ente nazionale sordi, sezione di Pisa - è l’accessibilità per tutte le persone non udenti, che avendo difficoltà a sentire recepiscono meno informazioni del normale. Da anni infatti noi sordi abbiamo molta problemi a interfacciarci con le strutture sanitarie: facciamo confusione a trovare dipartimenti o postazioni e diventa molto complesso anche solo ottenere una semplice prenotazione. Il servizio di interpretariato ci sarà di enorme aiuto perché potremo ricevere informazioni precise in lingua dei segni e, per chi invece non è segnante, le interpreti sanno come farsi capire tramite la lettura delle labbra. È veramente un grande passo avanti - conclude Galassi - del quale siamo molto soddisfatti". Lo sportello inaugurato ieri è il secondo dei tre progetti di ‘Abbattiamo barriere comunicative’ sul territorio pisano, come afferma anche la dottoressa Irene Cavallini, dell’associazione Comunico: "Quella del presidio di via Garibaldi è la seconda postazione fissa che inauguriamo dopo la Ens di Pisa e contiamo di aprirne una a breve all’ospedale Lotti di Pontedera". L’apertura di questi sportelli rientra nel progetto "Ipoacusia" finanziato dalla Ministero per le disabilità con il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia ee ha come enti promotori l’Asl, la Regione Toscana, l’Ente nazionale sordi e l’associazione Comunico. Per prenotare un appuntamento chiamare il numero 379 1180001 a voce, in video chiamata e su Whatsapp. Oppure mail a [email protected]

Mario Ferrari