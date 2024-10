Secondo posto per Pisa alla regata delle Repubbliche Marinare

Pisa, 13 ottobre 2024 - Riscatto Pisa alla regata delle Repubbliche Marinare. L'equipaggio del galeone rosso, dopo quattro ultimi posti di fila, con il nuovo corso dell'assessorato allo sport e alle tradizioni storiche, conquista un secondo posto alle spalle del cannibale Genova, al terzo successo di fila nella competizione. Terzo posto per Venezia, ultimo posto per Amalfi. Vittoria per Genova anche nella regata femminile, con l'equipaggio pisano giunto al secondo posto. L’equipaggio maschile del galeone pisano è composto da Simone Barandoni, Cosimo Del Corso, Francesco Garuccio, Nicola Mancini, Andrea ed Emanuele Meliani, Andrea Pazzagli, Leonardo Pioli e Simone Tonini. Tra le donne invece Chiara Benvenuti, Carlotta Borghini, Veronica De Martino, Vittoria Card, Elisa Marconcini, Clara Masseria, Silvia Persico, Alice Pettinari, Paola Piazzolla, Zoe Storace e Silvia Terrazzi. Lo staff tecnico è composto staff tecnico composto dal direttore tecnico Leonardo Pettinari, il direttore sportivo Luca Gagetti e l’allenatore Alessandro Simoncini, affiancati dal nostromo Antonio Pucciarelli e dal timoniere Lorenzo Giuntini. Michele Bufalino