Secoli di viaggi e viaggiatori

Certo il cibo e il territorio sono legati a un viaggio viaggio, ma lo sapevate che in centro c’è un’osteria che nasce nel cuore di un’antichissima chiesa duecentesca? O che il priore della Certosa a Calci, alla fine del Settecento, girò in lungo e in largo la Toscana e l’Italia raccontando in diari di viaggio precisi e preziosi fatiche, gioie, notizie e particolari dei luoghi, delle persone e dei monumenti incontrati? Bene, al Pisa Book Festival, allo stand 45, "Antiche Porte editrice" propone – oltre alle sue novità letterarie, fra cui il ritrovato "Spentolar Pisano" – anche un viaggio nella "Pisa Scomparsa" che Daniela Stiaffini compie per riscoprire angoli e luoghi inaspettati della nostra città. Chiude il calendario domani, alle 11, all’auditorium delle navi antiche una conversazione con la presidentessa della Società Storica Pisana, Gabriella Garzella (foto), dal titolo "Far Tappa a Pisa, Vie e viaggiatori dei secoli XVIII e XIX all’ombra della Torre". La professoressa propone una riflessione su testimonianze, racconti e notizie che i diari di viaggio dei secoli passati, ora recuperati nella collana Le Tracce, ci hanno tramandato come patrimonio culturale della terra.