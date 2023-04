Se mio nonno o mia nonna fosse… Raccontiamo che cosa sono per noi con le similitudini

"Se mia nonna fosse una cosa sarebbe acqua, un elemento fondamentale della nostra vita, come mia nonna lo è per me. Sono molto felice di avere una nonna come la mia, dolce disponibile interessante e divertente, una nonna che tutti dovrebbero avere". "Se mio nonno fosse un oggetto sarebbe un portafortuna. Avrebbe la forma di un piccolo sole, il colore del sole e dovrebbe essere luminoso perché il sole è una stella che brilla nel cielo e lui brillerebbe sempre con me. Me lo potrei portare sempre dietro: nella borsa, nello zaino, in tasca. Starei attenta a non perderlo mai perché non potrei sentirmi sicura senza averlo con me".

"Se mia nonna fosse un cane farebbe qualsiasi cosa per me, sarebbe la mia migliore amica, sempre attiva e curiosa come di solito è. Avrebbe un pelo grigio e nero come i suoi capelli morbidi e corti. Occhi azzurro cielo e un po’ goffa come di solito è, molto magra anche se mangerebbe molto e con gusto come sempre".

"Se mia nonna fosse una concorrente di Masterchef sarebbe in grado di vincere tutte le stagioni. Riuscirebbe a far sembrare le lasagne di Cannavacciuolo niente in confronto alle sue. Potrebbe dare ripetizioni a Ramsay e preparare la merenda a Bastianich".