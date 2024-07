Scuole, strade, impianti. Altri 4,5 milioni di euro

Disco verde dal consiglio comunale di Cascina per ulteriori finanziamenti su scuole, viabilità e impianti sportivi. Varata la seconda modifica al Documento unico di programmazione, con le integrazioni al programma triennale dei lavori pubblici, e la variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio. "Durante la seduta in cui abbiamo discusso e votato la delibera per la revoca della cittadinanza a Mussolini, per la quale non c’è stata unanimità – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti –, abbiamo portato in discussione anche la variazione di bilancio da 4,5 milioni di euro, su cui non si è registrato invece neanche un intervento".

A illustrare i due atti è stato l’assessore al bilancio Paolo Cipolli, con l’importante approvazione della variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio passata con 14 voti favorevoli e 9 contrari. "Abbiamo presentato al consiglio comunale una variazione di notevole consistenza – ha detto l’assessore Cipolli – che trova copertura in buona parte in trasferimenti da Regione e Stato, comprese le previsioni di spesa di cui sopra, per un totale di 4,5 milioni circa. Di questi, 1 milione e 957mila euro derivano dalle varie voci dell’avanzo".

Le principali destinazioni di queste risorse saranno per attività manutentive ordinarie e straordinarie sul patrimonio dell’ente: 120mila euro per la manutenzione degli alloggi di edilizia popolare, 500mila per l’acquisto di immobili. Altre somme sono previste per lavori sulla viabilità (410mila), sugli edifici scolastici (380mila) e gli impianti sportivi (60mila euro), 40mila euro per l’avvio nel 2025 della digitalizzazione dell’archivio delle pratiche dell’edilizia, 26.500 per completare gli studi propedeutici al nuovo Piano Operativo Comunale (urbanistico), senza tralasciare la progettualità culturale e l’accesso allo sport (35.500 euro). "Come ogni anno sono state eseguite le verifiche di metà anno sullo stato del bilancio, da cui è scaturita una positiva valutazione tecnica sulla solidità dell’ente, essendo stata rilevata l’assenza di rischi per il mantenimento dell’equilibrio di bilancio: i conti del Comune sono in ordine e ciò ci permette di continuare a investire le risorse disponibili sul territorio e per migliorare i servizi". Modificato anche il documento unico di programmazione. "Abbiamo presentato un aggiornamento del piano delle opere pubbliche – spiega l’assessore Cipolli – che si innesta su bando della Regione per la ristrutturazione, finalizzata all’efficientamento energetico, degli edifici pubblici. Due interventi di 1,2 milioni sulla sedea di viale Comaschi e di 480mila euro per la sede in Corso Matteotti, con copertura finanziaria per l’80% con risorse regionali e per il 20% del Comune".