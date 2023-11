Scuola Sant'Anna e Dream Volley organizzano un torneo di sitting volley con la nazionale

Pisa, 21 novembre 2023 - In preparazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Scuola Sant'Anna in collaborazione con Dream Volley Pisa, ha organizzato, per sabato 25 novembre, un torneo dimostrativo di Sitting Volley, disciplina paralimpica riconosciuta dal 2013. All'evento partecipano le campionesse europee di specialità. Il sitting volley è uno sport inclusivo derivato dalla pallavolo, introdotto nei Paesi Bassi nel 1956-57 come disciplina adattata per la pratica sportiva delle persone con disabilità. Le regole sono le stesse del volley tradizionale, ma si gioca seduti sul pavimento, in un campo più piccolo e con la rete più bassa.

M.B.