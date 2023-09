"Scuola e sport? Sì, ma quanti sacrifici"

Un trofeo in mano e un sorriso che esprime tutta la felicità del mondo. Alena Lenzoni, atleta della società ASD Skating academy Pisa, allenata dall’allenatrice Veronica Micheletti, è stata eletta campionessa nazionale di pattinaggio a rotelle ACSI ai campionati in corso in questi giorni a Riccione. "Ho iniziato a pattinare nel 2014, più per passatempo che come passione, mia nonna mi aveva portato a vedere l’esibizione della nipote di una sua amica. Pattinavo due volte a settimana, quando stavo male o non pioveva", racconta Alena. "Con il passare del tempo la cosa si è fatta più seria, e ho dovuto cambiare società; ne ho girate un po’ prima di arrivare in quella in cui sono ora, l’ASD Skating academy Pisa, dove mi alleno 2 ore al giorno per 5 giorni a settimana, più eventuali allenamenti aggiuntivi".

Uno sport che col tempo è diventato molto di più di una semplice passione: "Il pattinaggio mi ha aiutato ad aprirmi e ha superare la mia estrema timidezza, che da piccola mi bloccava in molte cose. Ad oggi è la mia vita".

È un titolo, quello di campionessa nazionale, che regala molta soddisfazione a Alena, e ripaga i tanti sforzi: "Questa vittoria chiude in bellezza un anno faticoso sia per quanto riguarda l’aspetto sportivo che scolastico. La scuola a volte rende davvero difficile per un’atleta allenarsi a livello agonistico, per questo si deve essere pronti a tantissimi sacrifici. È stata una grande soddisfazione".

Giulia De Ieso