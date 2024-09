Tre nuove aule al Buonarroti, ma il liceo chiede altri spazi. “Ancora 10 classi senza posto”

Pisa, 7 settembre 2024 – Mancano pochi giorni alla prima campanella del nuovo anno scolastico. E i nodi vengono già al pettine. Il Liceo scientifico Buonarroti quest’anno guadagna tre nuove aule ricavate dai locali dell’ex Biblioteca Provinciale all’interno dell’edificio scolastico. Questi spazi ospiteranno gli uffici amministrativi, la biblioteca, un archivio e la presidenza dell’Istituto, andando così a recuperare aule che saranno messe a disposizione degli studenti. Una riqualificazione anche dal punto di vista dell’efficientamento energetico, laddove archivio e biblioteca sono stati realizzati in base alla normativa antincendio, e per cui l’ente provinciale ha investito circa 600mila euro, ai quali si aggiungono 200mila euro per la sostituzione degli infissi.

Peccato che “questa soluzione risolve solo in parte il problema annoso della mancanza di spazi”, spiega il dirigente scolastico Alessandro Salerni. “Quest’anno avremo ben 10 classi che ruoteranno perché senza aula. E’ una partenza all’arrembaggio. Chiediamo più flessibilità nella condivisione degli spazi scolastici da mettere a disposizione di quei plessi che, come il nostro liceo, registrano un numero elevato di nuovi iscritti che impatta significativamente sulla fruizione delle aree già esistenti”. Nel punto sui lavori diffuso dagli uffici della Provincia di Pisa si legge che “proseguirà l’impegno a ricercare ulteriori spazi da mettere a disposizione del Buonarroti”. La Provincia si è fatta anche carico dell’installazione di un centinaio di rastrelliere per biciclette all’esterno del Buonarroti e dell’Istituto Santoni: una operazione del valore complessivo di 20mila euro con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile.

Se questa è la situazione al Largo Concetto Marchesi,vediamo di seguito cosa è stato fatto negli altri istituti. “Il Liceo Dini – fanno sapere dagli uffici della Provincia –, attraverso quella che ormai sta diventando una consueta collaborazione tra istituti, troverà piena collocazione grazie agli spazi condivisi con il Galilei Pacinotti, raggiungendo un equilibrio sostenibile per entrambi”.

Per quanto riguarda il Liceo Carducci, “sono in dirittura di arrivo i lavori che consentiranno di realizzare tre nuove aule nell’atrio al piano terra con interventi dal valore complessivo di 200mila euro”. A ciò si aggiunge “un contratto di locazione appositamente stipulato, anche per il nuovo anno scolastico, con l’Istituto Toniolo che ha consentito di individuare altre 9 aule da mettere a disposizione delle esigenze dell’istituto”. E’ in corso, inoltre, “la progettazione dei lavori all’aula magna del valore di oltre 467 mila euro”.

Il prossimo tavolo per l’edilizia scolastica di Pisa, convocato dalla Provincia, è in programma il prossimo 11 settembre. Sarà l’ultimo punto della situazione in una logica di ascolto attivo e dialogo tra istituzioni e scuole prima del rientro in classe.