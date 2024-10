Scrutatori. Ecco come fare domanda

Lavorare al seggio sia come scrutatori che come presidenti. Gli elettori del Comune di Pisa che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e/o di presidente di seggio elettorale possono presentare la relativa domanda. Per presentare domanda per l’iscrizione nell’Albo degli scrutatori c’è tempo fino a sabato 30 novembre. Per presentare domanda per l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio c’è tempo fino a giovedì 31 ottobre. Le domande possono essere spedite per posta o consegnate - presso l’Ufficio Elettorale - personalmente dall’interessato o da altra persona.