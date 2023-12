Scotti Mercedes-Benz fa il suo debutto a Pisa

Pisa, 13 dicembre 2022 - Il Natale è alle porte e la città di Pisa si prepara ad accogliere il primo incontro ufficiale con l’Eccellenza automobilistica di Scotti Mercedes-Benz che da pochi mesi ha inaugurato il nuovo rivoluzionario Showroom dedicato al marchio della Stella in Via Malpighi 2 a Ospedaletto. In collaborazione con la rinomata boutique Valenti, icona della moda in città, l’evento promette di essere uno straordinario mix di eleganza e spirito natalizio. Quando: Sabato 16 dicembre 2023, dalle 16:00 alle 20:00 Dove: Boutique Valenti, Borgo Stretto 41/42, Pisa L’atmosfera della boutique Valenti, incorniciata dalle suggestioni di Borgo Stretto, sarà il palcoscenico perfetto per questa straordinaria festa. Un’occasione unica per immergersi nel nuovo universo Mercedes-Benz targato Ugo Scotti. L’invito è esteso a tutti gli amanti dell’automobile e agli appassionati del marchio della Stella. Un’opportunità imperdibile di immergersi nella magia del Natale con la classe e lo stile che da sempre contraddistinguono sia Scotti Mercedes-Benz che Valenti. Non perdere l’occasione di partecipare al primo incontro ufficiale tra Scotti Mercedes-Benz e Pisa. Ti aspettiamo per condividere insieme l’inizio delle feste e di una nuova tradizione automobilistica all’insegna dell’innovazione.