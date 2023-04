Scotti Academy, aperte le selezioni per tre corsi di formazione gratuiti

Pisa, 11 aprile 2023 - C’è tempo fino al 30 aprile per candidarsi ad uno dei tre corsi formativi della Scotti Academy, nata da un’ala del Gruppo Scotti. Una formazione in aula con stage finale totalmente gratuita, certificata, e riconosciuta dalla Regione Toscana, rivolta ai giovani ‘Neet’ dai 18 ai 35 anni in cerca di occupazione con lo scopo di creare nuove risorse da inserire in ambito vendita, amministrazione e officina. L’offerta formativa è suddivisa in tre percorsi professionalizzanti che richiedono pochi requisiti specifici: aver compiuto 18 anni, essere residenti in un comune della Toscana e cittadini italiani o di un Paese all’interno dell’Ue, aver adempiuto al diritto-dovere di istruzione e formazione, non avere già un contratto di lavoro ed essere iscritti al Centro per l’impiego.

Il primo corso è rivolto alla formazione di addetti alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati. In altre parole, il meccanico di officina: un esperto in riparazione di auto, moto e di tutti i veicoli a motore. Al termine del periodo formativo 900 ore di cui 405 di stage, l’allievo sarà in grado di diagnosticare e aggiustare i guasti di tipo meccanico e elettronico.

Il secondo corso proposto da Scotti Academy è quello di gestione amministrativa con l’obiettivo di introdurre i partecipanti all’acquisizione di conoscenze ed abilità utili a svolgere le mansioni di segreteria amministrativa all’interno di un’azienda, dando rilievo agli aspetti inerenti la gestione e la tenuta della contabilità. Il corso consta di 220 ore complessive di cui 110 di stage.

Il terzo percorso formativo è quello per venditori di autoveicoli, ovvero tecnici addetti alla vendita di veicoli a motore in tutte le sue fasi: dalla presentazione del prodotto alla trattativa con il cliente fino al contratto di vendita. La durata in questo caso è di 600 ore di cui 300 di stage in azienda. Gli allievi della Scotti Academy saranno accompagnati lungo l’intero percorso formativo da esperti e professionisti del settore (per ciascun ambito di formazione) interni e esterni alla scuola e potranno beneficiare di un supporto importante nella fase successiva di accompagnamento allo stage in azienda.

Per candidarsi inviare in allegato il CV a: [email protected]

Per ulteriori informazioni: https://www.grupposcotti.it/lavora-con-noi/