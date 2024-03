Scoppiato un incendio in Corso Italia

Pisa, 18 marzo 2024 – È scoppiato, intorno alle 18:30 di oggi, 18 marzo, un incendio in una palazzina al centro di Corso Italia a Pisa. All'interno dello studio legale Marino-Gagliardi è infatti divampato un piccolo incendio che ha interessato una stanza dell'appartamento. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e tre ambulanze di Misericordia e Pubblica Assistenza di Pisa. Fortunatamente non c'era nessuno all'interno dello studio e quindi non si sono registrate vittime né feriti.

Le operazioni di spegnimento del fuoco sono durate fino alle 19 circa, dopodiché l'area è stata messa in sicurezza.

Sono ancora da capire le cause dell'incendio, che sembra essere stato accidentale.