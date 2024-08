Scoperte tre discariche abusive nel Pisano, sequestri e cinque denunce

Pisa, 12 agosto 2024 - Sequestrate dalla guardia di finanza tre aree, per complessivi 22.765 mq, con all'interno quintali di rifiuti speciali, pneumatici, 343 veicoli fuori uso, parti meccaniche, motori e batterie esauste, elettrodomestici e scarti edilizi. E' il bilancio di una serie di controlli dei finanzieri che hanno individuato aree adibite a discariche incontrollate di rifiuti nei comuni di Cascina, Calcinaia e San Miniato, nascoste dalla fitta ed incolta vegetazione. Complessivamente cinque persone, tutte di nazionalità italiana, proprietarie dei terreni ed in un caso titolare di un'attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.