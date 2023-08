Gli rubano lo scooter sotto casa, poi lo distruggono con un masso. "Mettete qui qualche telecamera"

Pisa, 27 agosto 2023 – A volte è meglio non ritrovare ciò che ti hanno rubato. Ad un residente di via Leopoldo Pilla zona San Marco, è capitato un brutto quanto odioso episodio: prima il furto dello scooter e il suo "incredibile" ritrovamento.

Il furto è avvenuto davanti l’abitazione dell’uomo si presume tra le 21 e le 23 di giovedì. "Quando sono uscito di casa – racconta il residente – lo scooter non c’era più. Mi sono messo a cercarlo arrivando fino al Cep e lungo l’argine ma non l’ho ritrovato".

Intanto è stata chiamata la polizia. "la pattuglia è arrivata subito e ringrazio gli agenti. Ho fatto denuncia, ma dello scooter non c’era traccia". Poi il rocambolesco ritrovamento. "Lo scooter era abbandonato a poche decine di metri da casa e solo che è stato devastato utilizzando un masso divelto dal muro di cinta". Il ritrovamento in fondo a via Pilla dove c’è un piccolo parco. "Me lo hanno devastato. Si sono accaniti con un masso da 30 km".

Lo scooter ha tutti i fili strappati per il tentato furto. Può essere che durante il tragitto, il motore si sia spento e i ladri si siano cimentati in quest’opera di demolizione. Ci vorranno centinaia di euro anche solo per trasporto e rottamazione. "Chiedo al Comune che si attivi per illuminare il parchetto in fondo alla strada e che venga posizionata almeno una telecamera. Siamo in periferia ma non cittadini di serie b. Il centro brulica di telecamere qui nulla". Al residente, reduce da un furto in casa, non è rimasto altro che fare il giro dei vicini per avere eventualmente immagini delle loro telecamere.

Carlo Venturini