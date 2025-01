San Giuliano Terme (Pisa), 22 gennaio 2025 – Scontro tra due auto nel pomeriggio a San Giuliano Terme. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo uno dei due conducenti rimasti feriti nello scontro per poi affidarlo al personale del 118. I vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza delle auto e dei i luoghi dell’intervento.