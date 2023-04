Sconti per gli under 18 e per gli over 65enni Visite guidate per tutti

Tutto aperto alla Certosa di Calci, il complesso monumentale che ospita due distinti musei: il Museo Nazionale Monumentale di Calci e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa (foto Valtriani). Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta sarà possibile usufruire degli sconti consueti per gli under 18 (che entrano da soli) e per gli over 65, mentre i bambini accompagnati dai genitori entrano gratis. Per info si può chiamare lo 0502212970. In collaborazione con Feronia Aps, il Museo universitario organizza una serie di visite guidate durante i giorni festivi pasquali e nei giorni di festa nazionale. Per informazioni e prenotazioni: Marcella Parisi 320 3833252. Davanti al museo mercatino dell’artigianato e prodotti delle attività locali.