Sconti del 10% ai tesserati Cus. L’intesa con Confesercenti

di Mario Ferrari

PISA

Sconti del 10% a tutti i tesserati del Cus in oltre 20 attività tra ristoranti, bar e negozi di abbigliamento del centro storico di Pisa, soprattutto nelle aree di Borgo Stretto, via San Francesco e via Oberdan. Sport e commercio vanno a braccetto grazie alla nuova convenzione, firmata ieri mattina alla pasticceria Salza, tra Confesercenti Pisa e il Centro Universitario Sportivo. Un protocollo d’intesa che mira a garantire da un lato un flusso maggiore di persone nei negozi, pescandole dal bacino dei circa 3500 tesserati al Cus, e agevolazioni per gli impianti sportivi di via Napoli dall’altro un risparmio economico agli avventori. "Non posso che essere felice - afferma Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti - di questa convenzione che darà una nuova linfa per le attività del centro storico. Abbiamo coinvolto vari tipi di attività, per offrire un servizio completo anche in previsione del Natale".

Il protocollo prevede che soci, tesserati e dipendenti del Cus, familiari compresi, possano usufuire di sconti nelle attività che aderiscono all’iniziative e che saranno riconoscibili con una apposita cartellonistica negli impianti sportivi.

"Come Cus vogliamo aprirci sempre di più alla città in tutte le sue forme - afferma il presidente del Centro Universitario Sportivo, Giuliano Pizzanelli -. Abbiamo firmato un protocollo con la Caritas e adesso che si è presentata l’occasione lo abbiamo fatto con Confesercenti. Noi agevoliamo i commercianti a frequentare i nostri impianti e loro agevolano il commercio. In questo modo creiamo una sinergia tra i vari enti della città, valorizzandoci reciprocamente. Un impegno - conclude Pizzanelli - che contiamo di portare avanti: proprio il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, firmeremo una convenzione con la Casa della Donna".

I negozi che al momento hanno aderito all’iniziativa sono: Il Borgo Oggettistica, Bottega Etrusca, Lu Abbigliamento, Lavarini Borse, Antonia Nicoletti, Libreria La Ghibellina, Di Sabatino, Skyline, Paola Intimo, Pizzeria Zero Zero, Sheep Shop Filati, Another Way, Mini Fashionista, Frangioni Pasticceria, Nenè, Ongame, Le Civette, Ottica Mori, Royale, Vesto Pazzo, Blue Mama, Vabbè Allora Pizza e i banchi del Mercato del mercoledì e del sabato di via Paparelli.