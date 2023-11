Scomparso da mesi. Era in città

È stato rintracciato dalla Polaria un uomo segnalato come scomparso. In occasione di servizi di vigilanza in ambito aeroportuale un operatore ha riconosciuto nel piazzale antistante l’aeroporto l’uomo segnalato come scomparso circa due mesi prima dall’Ambasciata della Repubblica Ceca. Il cittadino Ceco corrispondeva infatti a quello segnalato. Apparentemente in buone condizioni di salute, ma con dichiarati stati di amnesia dovuti ad una presuntaaggressione, l’uomo 58enne ha manifestato la volontà di mettersi in contatto con i propri familiari. Il poliziotto ha quindi i chiamato il console al quale il cittadino ceco ha potuto rappresentare la propria situazione al fine organizzare il ricongiungimento con i propri cari.