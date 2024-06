Scogliere: «Lavori conclusi»

Marina di Pisa, 30 giugno 2024 – Litorale, al via il ripristino di alcuni tratti di scogliere. L’intervento realizzato con una chiatta si è concluso. I lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di alcuni tratti dalle scogliere emerse tra piazza Sardegna ed il bagno Foresta sono finiti. L’intervento è finanziato per un importo di 210 mila euro (110 mila euro da parte del Comune di Pisa e i restanti 100 mila euro dalla Regione Toscana) e sarà effettuato via mare tramite una chiatta, per evitare interferenze con le attività balneari.

«E’ terminato nel fine settimana l’intervento di riprofilatura della spiaggia nella zona della cella “Milano” – dichiara il Sindaco di Pisa, Michele Conti - così come i lavori di ricucitura e ripristino delle scogliere in partenza tra Piazza Sardegna e il Bagno Foresta. Si sono invece conclusi il 4 giugno scorso quelli di riprofilatura delle spiagge di ghiaia tra piazza Baleari e piazza Sardegna. Queste opere ci consentiranno di affrontare i prossimi autunno e inverno dopo le violente mareggiate dello scorso anno, ma è fondamentale che la Regione, che ha la stretta competenza su questo tipo di opere, dia seguito a questi primi segnali positivi, continuando a investire per mettere definitivamente in sicurezza l’abitato di Marina e i cittadini del Litorale».

Nel fine settimana è stato inoltre completato anche l’intervento di riprofilatura della spiaggia nella zona delimitata dalla cella “Milano” che si trova all’altezza del confine tra Marina di Pisa e Tirrenia, per un importo di 225 mila euro (125 mila euro da parte del Comune di Pisa e i restanti 100 mila euro dalla Regione Toscana). Terminata nei primi giorni di giugno anche la spianatura delle spiagge di ghiaia, nel tratto da Piazza Baleari fino a poco prima di Piazza Sardegna (lavori finanziati dal Comune con il contributo dalla Regione Toscana per un totale di circa 65 mila euro).

Nelle settimane scorse il Comune di Pisa ha inoltre presentato alla Regione Toscana un nuovo progetto da quasi 4 milioni di euro per la messa in sicurezza del litorale di Marina di Pisa, per richiedere di accedere ai finanziamenti previsti dal bando "Interventi per il recupero, il riequilibrio e la tutela della fascia costiera", nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021-2027. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di due interventi di mitigazione del rischio idraulico per proteggere l’abitato e i cittadini di Marina: il primo riguarda il ripascimento della cella numero 5, l’altro la sistemazione delle scogliere nel tratto di litorale che si estende dall’estremità sud di Marina fino al bagno Marta, per una lunghezza totale di circa 1300 metri.