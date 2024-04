Scippatore acciuffato dai due carabinieri in libera uscita

Liberi dal servizio, ma pronti a intervenire per sventare un borseggio violento. Lunedì serae a Firenze, eroi per casoi due carabinieri effettivi alla compagnia di Pisa e al centro addestramento di Livorno. Hanno agito insieme ai militari della Stazione di Firenze Santa Maria Novella arrestando in flagranza di reato un 28enne algerino ritenuto responsabile di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, in via de’ Martelli, nel pieno centro storico. I due carabinieri, in borghese erano a passeggio quando hanno visto un uomo strattonare una giovane turista turca di 30 anni, alla quale ha portato via un borsello con denaro ed effetti personali. L’intervento immediato ha permesso di bloccare il sospettato e recuperare la refurtiva, poi restituita alla vittima.