Scippata e ferita a Pisa mentre torna a casa dal lavoro

Inseguita, scippata e strattonata a terra. Una esperienza da dimenticare quella che ha vissuto una ragazza ieri sera intorno alle 20.40, in zona via Di Pratale, quartiere Don Bosco, alla prima periferia della città. La giovane stava tornando a casa dopo il lavoro in un negozio del centro, con la sua bicicletta, come fa quasi tutte le sere. Ma ieri quel tratto di strada, solitamente tranquillo, si è trasformata in un incubo: un uomo in sella ad uno scooter l’ha inseguita, si è affiancato alla bici e le ha strappato la borsetta che portava a tracolla, facendola cadera a terra, per pioi allontanarsi a tutto gas, in direzione della rotatoria di Ghezzano.

La ragazza, nella rovinosa caduta, si è procurata qualche contusione, ma per fortuna non ha niente di rotto. Poteva andarle decisamente peggio

"Sono ancora sotto shock – racconta la lamlcapitata giovane, ancora con le lacrime agli occhi nel raccontare quanto accaduto - Non avrei mai pensato che mi potesse capitare una cosa del genere proprio sotto casa mia. Nella mia borsetta avevo tutto: chiavi di casa e della bici, telefono cellulare, portafogli. Spero tanto che questo delinguente venga acciuffato". La giovane ha denunciato l’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine, fornendo loro anche una descrizione del mezzo su cui viaggiava lo scippatore e un sommario identikit dell’uomo - sicuramente giovane, di corporatura media. Non è escluso che si tratti dello stesso malvivente che poche ore prima aveva colpito in zona Sant’Ermete, stavolta ai danni di una signora che stava passeggiando sul marciapiede. Anche in quel caso a tendere l’agguato un uomo in sella ad uno scooter.

I due episodi potrebbero essere collegati e i due scippatori essere la stessa persona o due complici. Anche su questo si stanno concentrando le indagini di polizia e carabinieri.

G.C.