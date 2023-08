Schianto mortale sull’Aurelia Folla nella chiesa di La Scala Commozione per l’addio a Monica

Un grande abbraccio della comunità ai genitori, e un fiume di dolore profondo. Tanta commozione, ieri mattina, a La Scala, nella chiesa parrocchiale, per l’ultimo addio a Monica Rosi, la 46enne insegnante del Buonarroti morta insieme al compagno per un grave incidente stradale accaduto domenica scorsa nel grossetano.

Una chiesa piena di persone, colleghi della scuola, amici della coppia e dei genitori della donna – Rossano e Anna Maria, persone stimate e conosciute –: presente anche il sindaco di San Miniato Simone Giglioli a testimoniare anche quanto la tragedia abbia segnato profondamente tutta la comunità. Monica Rosi è morta lunedì al policlinico di Siena, dove era arrivata in condizioni disperate. Il suo compagno, Giovanni Cardinali, 54 anni, che era al volante, era invece deceduto sul colpo. La coppia, si apprende, stava rientrando in Toscana da Sezze – terra di cui era originario il 54enne – dove avevano trascorso alcuni giorni di ferie. L’auto sulla quale viaggiavano (una Renault Capture) stava percorrendo l’arteria in direzione di Livorno, e intorno alle 16 è andata fuori strada, ha urtato un pino e si è rovesciata.

Quando il personale del 118 è arrivato per Cardinali – che lavorava all’aeroporto di Pisa – non c’è stato nulla da fare. La coppia – entrambi appassionati di montagna – avevano trascorso alcuni giorni con il papà ed il fratello di Giovanni. Da quanto abbiamo appreso lunedì dovrebbero essere completati gli accertamenti medico legali sulla salma di Cardinali; poi in settimana si terranno le esequie che dovrebbero avvenire a Sezze, nella parrocchia di Santa Lucia.

Carlo Baroni