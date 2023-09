Sbarca a Pisa col visto falso. Denunciato

Denunciato per il visto falso. La polizia di frontiera, durante i controlli documentali dei passeggeri in arrivo da Dubai ha identificato un uomo pakistano di 24 anni che ha tentato di eludere i controlli di frontiera esibendo un passaporto genuino rilasciato dalle autorità pakistane con un visto per l’area Schengen rilasciato apparentemente dall’ambasciata italiana a Istanbul. Le guardie di frontiera addette alla verifica hanno dubitato della regolarità: la numerazione del visto corrispondeva ad un altro visto rilasciato ad altra persona oggetto di furto presso l’ambasciata italiana di Islamabad avvenuto nel 2021. L’uomo è stato quindi sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e denunciato.