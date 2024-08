Sara ballerina d’oro spicca il volo. Al Campionato italiano 5 medaglie

Un altro passo verso il successo per la cascinese Sara Campagni, la pluripremiata ballerina di danze latinoamericane che a soli 15 anni ha conquistato anno dopo anno le vette della sua categoria, fondendo insieme tenacia, talento e sacrificio. La studentessa del liceo sportivo "Pesenti" spicca il volo verso il futuro nella danza senza tralasciare lo studio che persegue con costanza, nonostante il tanto tempo dedicato agli allenamenti. La seguiamo da tempo nel suo percorso professionale e oggi raccontiamo il grande successo ottenuto al Campionato Italiano Fidesm (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) di categoria 2024, dove ha raccolto ben quattro ori e un argento. Da pochi mesi Sara ha iniziato ad allenarsi alla scuola Robert Fashion Dance di Roma, sotto la guida del maestro Roberto Bianchi, che ha colto il suo talento durante le esibizioni, convincendola a compiere il "salto". Borsa (di danza) in spalla, Sara ha accettato questa ennesima sfida di sacrificio e passione, iniziando a fare chilometri per allenarsi nella nuova realtà professionale, supportata come sempre dalla famiglia, elemento essenziale nel suo cammino verso il successo. Nei campionati italiani, che come sempre si sono svolti nei padiglioni del Rimini Fiera, la 15enne ha conquistato il primo posto in salsa shine, il secondo in bachata shine, e la supercoppa in danze caraibiche, categoria a classi unificate per celebrare l’allieva più forte nella specialità. Una novità nelle esibizioni di Sara quest’anno la coppia con Matteo Raperilli, con il quale ha conquistato i titoli italiani nel Duo Mix 16/18 e nel Caribbean Show di coppia. Un traguardo che segna anche il passaggio di Sara Campagni in una nuova dimensione di studio e allenamento con il maestro Bianchi.

Alessandra Alderigi