Sant’Ermete, si riparte Sbloccato il cantiere

E’ stato riattivato l’intervento di riqualificazione del quartiere di Sant’Ermete. La ripartenza del programma di trasformazione e rigenerazione urbana che consentirà ora di procedere al completamento del blocco di 33 alloggi Erp i cui lavori si erano interrotti, e di recuperare i fabbricati esistenti per ricavarne ulteriori 23 alloggi. La Regione ha infatti approvato ieri, su proposta dell’assessore alle politiche abitative, Serena Spinelli, la delibera che "garantisce la copertura economica necessaria a far fronte all’aumento dei costi legati ai prezzi dei materiali, con un impegno complessivo che dai 10 milioni iniziali passa a oltre 11 milioni". All’intervento contribuiscono anche il Comune e Apes con risorse proprie rispettivamente per 800 mila un milione di euro. "Nel suo complesso - spiega la Regione - l’intervento così articolato consentirà la messa a disposizione di un consistente numero di alloggi Erp da assegnare a cittadini che ne hanno diritto e che sono in attesa e, nel contempo, di migliorare le condizioni generali del contesto abitativo. Tutta l’area è interessata da un complesso programma di trasformazione, che ha già consentito di realizzare 48 alloggi e altri 39 nell’ambito del cosiddetto masterplan di Sant’Ermete".

La Regione, ricorda Spinelli, "aveva raccolto alcuni mesi fa l’appello del Comune e abbiamo lavorato per individuare una soluzione che consentisse la ripresa del cantiere, che abbiamo trovato grazie al lavoro congiunto degli uffici regionali, comunali e di Apes: auspichiamo ora che l’intervento, per la parte prevista dal protocollo d’intesa, possa arrivare a compimento".

Esulta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci: "Anche grazie a noi ripartono i lavori per gli alloggi popolari di Sant’Ermete. Abbiamo sollevato il problema e da lì è partito un lavoro di concerto tra Regione, Comune (in particolare con l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa) e consiglio regionale per superare il problema, creato dalla giunta di centrosinistra dell’ex sindaco Marco Filippeschi, che bloccava l’avanzamento dei lavori. Nelle scorse settimane il consiglio regionale ha approvato la legge che permette la modifica del prezzario per l’edilizia residenziale pubblica sbloccando così il cantiere. La gara è già partita e i lavori termineranno a giugno 2025".