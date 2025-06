Sant’Anna, si riparte. Gli obiettivi di Vitiello: "Un hub tecnologico e un forum nazionale"

Un forum nazionale su politica ed economia internazionale da costruire annualmente a Pisa per supportare le istituzioni del Paese nella delicata gestione degli equilibri geopolitici e una sempre maggiore attenzione alla ricerca scientifica, fino alla creazione di un Innovation Hub nel nuovo parco tecnologico di San Giuliano Terme. Sono questi i principali obiettivi del mandato illustrati ieri dal rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Nicola Vitiello, durante la cerimonia del suo insediamento.

Ospite dell’evento, Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, che ha tenuto un intervento dal titolo: "Gli studi d’eccellenza, i bisogni del Paese e il governo delle sue fragilità". "Ho avuto la fortuna – ha detto Garofoli, rivolgendosi agli allievi e agli ospiti della cerimonia – di ricoprire alcuni ruoli all’interno della macchina dello Stato e di lavorare al fianco non solo di profili istituzionali di primo piano nello scenario globale, ma anche di figure politiche di grande spessore e di civil servant eccezionali: a tutti sono grato per ciò che mi hanno consentito di apprendere. Mi piacerebbe molto riuscire a riportare e trasmettere alle nuove generazioni, in particolare ai ragazzi che intendano essere in futuro servitori dello Stato, qualcosa di quanto ho avuto modo di imparare da alcune delle persone con cui ho finora lavorato".

L’intervento ha però suscitato qualche malumore. Il capogruppo alla Camera del M5S, Riccardo Ricciardi, anche lui invitato alla cerimonia, ha abbandonato l’aula magna in polemica con la lectio magistralis dell’ex sottosegretario del governo Draghi, che avrebbe fatto riferimenti alla questione geopolitica internazionale. Ricciardi ha successivamente chiarito la sua uscita con una nota. "Sono andato via – ha spiegato – perché un luogo istituzionale come questo non può essere deturpato in questo modo, facendo propaganda sul riarmo. Questo gesto non ha nulla a che vedere con il profondo rispetto che ho nei confronti del Sant’Anna e del nuovo rettore, Nicola Vitiello, al quale faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. Ma certi atteggiamenti sono inaccettabili".

All’incontro erano presenti anche i deputati Simona Bonafè e Giuseppe Provenzano (Pd), il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, il sindaco di Pisa, Michele Conti, il consigliere regionale Diego Petrucci e il sindaco di Pistoia, nonché candidato alle regionali per Fratelli d’Italia, Alessandro Tomasi.

Il nuovo rettore ha voluto poi ringraziare la sua predecessora, Sabina Nuti, omaggiandola con un mazzo di fiori.

"Il mio sogno – ha concluso Vitiello – è che la Scuola Sant’Anna diventi sempre più un punto di riferimento, in Italia e in Europa, per chi crede che conoscenza e formazione siano leve fondamentali del progresso".

