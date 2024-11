Sanità: a Cisanello arriva ‘Io esco’, campagna di sensibilizzazione sulla colite ulcerosa

Pisa, 5 novembre 2024 – Si terrà in Toscana, a Pisa, presso l’Ospedale Cisanello il primo degli eventi dedicati ai pazienti con colite ulcerosa nell’ambito della campagna Colite Ulcerosa - 'IO ESCO' promossa da Alfasigma insieme ad AMICI Italia (Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino), con il patrocinio della Società Scientifica di IG-IBD (The Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease).

L’incontro, che si terrà sabato 9 novembre, si rivolge a pazienti, ai loro familiari e amici ed è progettato per offrire una panoramica completa sulla gestione della Colite Ulcerosa. I partecipanti potranno dialogare con i gastroenterologi esperti nella gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), e con un team multidisciplinare (psicologo, sessuologo, nutrizionista), ascoltare testimonianze e raccogliere informazioni pratiche, utili nel quotidiano per migliorare la gestione della patologia.

La mattinata prevede sessioni interattive e momenti di confronto diretto con i relatori e si concluderà con un momento dedicato alle tecniche di respirazione per migliorare la gestione dello stress e il rilassamento gestito da Silvia Pasqualini (Psicoterapeuta specializzata in Analisi Bioenergetica - Formatrice e coach). Interverranno Alessandro Sodi, presidente della sezione AMICI Toscana, il dottor Francesco Costa, gastroenterologo, la dottoressa Linda Ceccarelli, gastroenterologa, la dottoressa Gloria Mumolo, gastroenterologa, e la dottoressa Alessandra Tongiorgi, psicologa-psicoterapeuta.

"La Colite Ulcerosa (RCU) è una patologia con decorso cronico-recidivante che può creare una condizione di disagio psico-sociale nelle persone che ne soffrono con un impatto globale sulla vita e una significativa riduzione della sua qualità. Rappresenta una 'malattia complessa' che si caratterizza per una estrema variabilità individuale del grado di severità dell’infiammazione, localizzazione ed estensione a livello colico ma anche per la diversa modalità di esordio, decorso clinico e differente risposta alla terapia" riferisce il dottor Francesco Costa, Responsabile del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale sulle MICI dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

"E' per tutti questi motivi che l'approccio diagnostico-terapeutico richiede la definizione di modelli organizzativi articolati dove è indispensabile l’integrazione delle attività in ambito multidisciplinare con il coinvolgimento, in momenti diversi e con ruoli diversi, di più figure professionali e del paziente stesso nell'ottica di offrire una assistenza globale il più possibile personalizzata con lo scopo di garantire sia un controllo profondo della malattia che il miglioramento della qualità di vita" conclude Costa.

Alessandro Sodi, presidente di AMICI Toscana, aggiunge: "Con la campagna 'IO ESCO' vogliamo offrire ai pazienti e alle loro famiglie un sostegno concreto verso chi spesso si sente isolato o frainteso a causa della colite ulcerosa. Questo primo evento a Pisa è stato pensato per dedicare l'ascolto ai pazienti e ai bisogni reali delle persone che vivono con una malattia infiammatoria cronica dell'intestino, per condividere insieme soluzioni e strategie utili nella vita di tutti i giorni. Crediamo che poter parlare liberamente con medici e specialisti e confrontarsi con chi vive la stessa esperienza possa fare la differenza: ci aiuta a sentirci meno soli e a ritrovare fiducia nel poter vivere una vita più piena, al di fuori delle mura di casa e delle limitazioni che la malattia impone. Siamo felici di essere al fianco di Alfasigma in questa campagna, che ci permette di fare un passo avanti insieme verso una maggiore consapevolezza e serenità nella gestione della malattia".