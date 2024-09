San Rossore: tagli selettivi nella Tenuta di Tombolo per proteggere le piante sane

Pisa, 26 settembre 2024 – Nelle scorse settimane le foreste della Tenuta di Tombolo di proprietà del Comune di Pisa ed inserite in area Parco, ossia le zone boscate dietro gli abitati di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, sono state interessate da un taglio selettivo di pino marittimo che ha riguardato solo i pini marittimi attaccati dal Matsococcus, un'azione utile anche nell'ottica di difesa dalla terribile cocciniglia tartaruga.

L'ufficio biodiversità dell'Ente Parco ha effettuato un sopralluogo e ha verificato che i tagli sono stati selettivi, hanno interessato solamente i pini marittimi e sono stati effettuati correttamente secondo quanto indicato dalle norme del Parco, dal piano specifico antincendi boschivi e dalle indicazioni del servizio fitosanitario regionale. I mezzi utilizzati, operatore con motosega per il taglio e piccolo mezzo meccanico per l'asportazione del materiale, sono stati i meno impattanti possibili. Il resto della vegetazione, composta da piante autoctone come leccio e orniello, sottobosco di macchia mediterranea, pini domestici, è stata salvaguardata ed anche il suolo interessato dal passaggio del mezzo meccanico a breve tornerà a essere ricoperto completamente dal verde.

Non si tratta quindi di un "taglio raso" come erroneamente affermato dalle associazioni ambientaliste, in ogni caso il Parco si è reso disponibile ad un ulteriore sopralluogo con i rappresentanti delle associazioni per illustrare le modalità di esecuzione dell'intervento e come le moderne procedure di taglio selettivo se correttamente eseguite difendono i boschi e li rendono più forti nei confronti dei cambiamenti climatici e del rischio incendio.