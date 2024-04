San Rossore: passato e presente. Ma quale sarà il suo futuro?

Nella città di Pisa emerge un "piccolo polmone verde", il Parco di San Rossore. E’ piccolo rispetto agli altri Parchi del Mondo, come la foresta dell’Amazzonia, ma “grande” per i suoi cittadini. San Rossore è un’oasi protetta dal 13 dicembre 1979. Altri suoi alveoli sono: il Parco di Migliarino, il Lago Puccini, il Parco di Massaciuccoli, di Marina, Tirrenia, Coltano e sul lato ovest troviamo le spiagge del Mar Tirreno. E’ attraversato dai fiumi Arno e Serchio. Vi sono boschi, foreste e animali, importanti per la ricerca! Offre: laboratori scolastici; escursioni a piedi, a cavallo, in battello; corsi di equitazione, di ippoterapia e ristorazione! Ospita la ex Tenuta del presidente della Repubblica e l’Ippodromo. E produce ottimi pinoli! Una vera bellezza di Madre Natura, sparsa tra cielo, mare e terra! Raccoglie le emozioni di tutti! Rappresenta: il passato, con i ricordi dei nonni; il presente, con le abitudini dei nostri genitori; e, per noi bambini, tante speranze... ma di quale futuro?! Eh, già! I suoi nemici sono l’inquinamento, il disboscamento, gli incendi e anche le guerre! Un altro piccolo alveolo di “polmone verde” si trova proprio nel nostro quartiere: il viale delle Piagge che costeggia il fiume Arno! Ci sono alberi, piante e animali e anche la nostra scuola. Noi alunni della IIA della scuola primaria “Parmini” amiamo la Natura e il 24 ottobre del 2023, il Viale lo abbiamo percorso, insieme alle altre classi, in occasione della Giornata “Friday for Future”, ideata da Greta Thumberg per il clima.

Abbiamo manifestato le nostre idee in merito all’inquinamento. Per l’occasione abbiamo preparato fiori di cartoncino, girandole, cartelloni e cartelli pieni di slogan e corone in testa come i pianeti! Abbiamo urlato per le strade i nostri slogan come: "Non avere fretta, usa la bicicletta!" (VA), scritto dalla IVA oltre a "La natura è nostra amica: salviamole la vita!"; "La terra è solo una, prendiamocene cura!" (VA) e "Basta inquinare bisogna riciclare e la raccolta differenziata si deve fare!” (IV B). Questi slogan sono frutto di percorsi didattici svolti con gli insegnanti. Abbiamo intervistato le classi per raccontarceli. I bambini della I A hanno parlato della cura del creato! Noi di II A siamo andati alla ricerca delle cause dell’inquinamento: come i gas di auto, aerei, industrie, vulcani; incendi, caldaie di riscaldamento e le guerre. Gli alunni delle III A e III B hanno realizzato le girandole di carta in riferimento all’energia eolica! I ragazzi delle IVA-IVB- VA-VB si sono occupati dell’inquinamento, della raccolta differenziata e dell’effetto serra determinato dalla grande quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, che fa entrare i raggi del sole e non fa uscire il calore causando un riscaldamento del clima e il disgelo dei ghiacciai con effetti devastanti! La classe VB, inoltre, ha incontrato due esperti del clima. Noi bambini ci teniamo alla Natura ma per prendercene cura abbiamo bisogno di un Mondo di PACE!