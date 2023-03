"San Marco e San Giusto Ecco cosa serve, subito"

"Abbiamo raccolto in questi mesi tante segnalazioni provenienti dai quartieri di San Marco e San Giusto. Chiediamo agli uffici un impegno su alcune questioni rimaste irrisolte". Matteo Trapani capogruppo Pd in consiglio comunal scrive: "In particolare ci è stato confermato da Pisamo che saranno programmati lavori di ordinaria manutenzione sia sulla rotonda di via dell’Aeroporto, che versa oggi in condizioni disastrose, sia sulla posta ciclabile. La pista ciclabile deve essere allungata almeno fino alle scuole Fucini. Un ulteriore intervento, dopo quello avvenuto in Via Montanelli, riguarda la previsione di attraversamenti pedonali sopraelevati per ridurre la velocità e migliorare la sicurezza stradale, sia in via dell’Aeroporto che in via Alessandro della Spina. Abbiamo chiesto che si velocizzino i lavori alla ex circoscrizione e si possa ridare quello spazio a tutto il quartiere come luogo d’incontro e aggregazione oltre che di servizi al cittadino, riqualificando e risolvendo i numerosi problemi del parchetto Falcone e Borsellino. Nel quartiere mancano ancora tantissimi interventi, da quelli di messa in sicurezza idraulica al rifacimento di strade e marciapiedi di quasi tutte le zone".