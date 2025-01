San Giuliano Terme, un autobus in più per gli studenti nella frazione di Campo

San Giuliano Terme (Pisa), 14 ottobre 2021 - Da giovedì 14 ottobre è attivo un ulteriore autobus sulla linea 140 in partenza dalla frazione di Campo (direzione Pisa) che consentirà agli studenti di fare regolarmente ingresso alle 9. La notizia ufficiale è arrivata nel pomeriggio di mercoledì 13 ottobre da Ctt Nord. IMPEGNO - "Ctt Nord, a seguito delle nostre richieste - fanno sapere il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore alla viabilità Francesco Corucci -, ha inserito una corsa aggiuntiva andando così a sanare una situazione di disagio, segnalata anche dalle famiglie. Questo risultato è il frutto di un impegno concreto, sfociato nella lettera inviata la scorsa settimana dopo aver raccolto con attenzione le segnalazioni, appunto, delle famiglie, che ringraziamo. Un plauso quindi anche a Ctt Nord per essere venuti incontro alle nostre richieste: è la testimonianza che impegno e interesse costante pagano. E adesso, come amministrazione, proseguiremo affinché il servizio migliori ulteriormente. Siamo infatti al lavoro per risolvere le criticità esistenti sulle altre linee". PROBLEMATICHE - L'amministrazione comunale aveva fatto presente altre due problematiche a Ctt Nord. La prima: una carenza nelle coincidenze della tratta E3 Lucca-Pisa via SS12 dell'Abetone e del Brennero. "L'autobus infatti - prosegue l'amministrazione - arriva all'altezza di Molina di Quosa non prima delle 8:06, giungendo poi a San Giuliano Terme (frazione capoluogo) non prima delle 8:15, causando dunque ogni giorno un ingresso ritardato dei ragazzi nell'ordine di 20 minuti, salvo ulteriori ritardi dovuto a eventuali imprevisti". La seconda: "Sulla linea 70: premesso che l'uscita delle scuole medie di San Giuliano Terme (frazione capoluogo) è prevista per le 13:25, si fa presente come il primo autobus disponibile dovrebbe arrivare secondo la tabella 35 minuti dopo l'uscita della scuola, obbligando quindi gli alunni a sostare per strada per oltre mezz'ora". CORSA - Ctt Nord ha specificato che "riguardo alla corsa con transito alle ore 14:05 dalle scuole di San Giuliano Terme, non è possibile anticiparla in quanto il turno che la effettua, in precedenza svolge la corsa Pisa-Pontasserchio delle ore 13:15 con arrivo a Pontasserchio alle 13:45 la quale trasporta gli studenti delle scuole superiori di Pisa. Poi effettua la corsa Pontasserchio-San Giuliano scuole-Gello-Pisa alle 13:45 con transito dalle scuole alle 14:05. Infine, per quanto riguarda la corsa da Lucca per le scuole di San Giuliano, questa è di competenza Vaibus, Provincia di Lucca".

M.B.