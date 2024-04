"San Giuliano Terme: Forza Italia vince la battaglia per la libertà di informazione politica"

"La campagna elettorale dovrebbe essere una festa di libertà e democrazia, e i tentativi di impedirne lo svolgimento sono non solo antigiuridici ma detestabili". A dirlo è Matteo Chimenti, candidato di Forza Italia a San Giuliano Terme, che nei giorni scorsi racconta come il Comune non abbia inizialmente permesso l’occupazione di suolo pubblico per un banchetto del suo partito nei pressi dell’Agrifiera. "Ho richiesto al Municipio – spiega Chimenti -, la concessione di un breve spazio di suolo pubblico in Pontasserchio, in occasione della Fiera e per organizzare un presidio di informazione politica. L’Ufficio comunale ha respinto la richiesta, accampando un divieto di concessione di ‘spazi elettorali’ nelle vicinanze della Fiera, nei trenta giorni antecedenti le elezioni amministrative". Secondo il Comune, è la versione di Chimenti "in un luogo di svago, è bene evitare che i cittadini vengano informati". Forza Italia ha poi, spiega sempre il candidato "reiterato la richiesta di concessione del suolo pubblico, in un sito posto a poco più di venti metri dall’area della Fiera. E questa volta ci è stato concesso". Il divieto infatti "risalente alla Giunta Panattoni non era applicabile -, dice il candidato forzista -, visto che le votazioni si svolgeranno a giugno, quindi ben oltre trenta giorni successivi allo svolgimento della Fiera. Forza Italia ha vinto la sua battaglia, rimane il rammarico - conclude Chimenti -, di dover constatare il tentativo del centro-sinistra di impedire l’informazione politica".

