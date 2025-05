San Giuliano Terme ancora nella rete Re.A.D.Y.: “Difendiamo il diritto all’inclusione”

San Giuliano Terme (PI), 26 maggio 2025 – La giunta del Comune di San Giuliano Terme ha approvato lo schema di accordo con la Regione Toscana e le pubbliche amministrazioni della rete Re.a.dy., la Rete nazionale delle regioni e degli enti locali, con la finalità di rafforzare la collaborazione e per promuovere la rete sui territori. L’amministrazione comunale sangiulianese fa parte degli enti locali e regionali che hanno aderito alla Rete e che si impegnano ad avviare ed attuare politiche per favorire l’inclusione sociale di cittadini e cittadine Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali/transgender), al fine di contrastare qualsiasi discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

La rete Re.a.dy. nasce a Torino nell’ambito del Pride nazionale 2006, quando la città di Torino, in collaborazione con il comune di Roma, riunì rappresentanti istituzionali di dodici pubbliche amministrazioni, tra Regioni ed enti locali da tutta Italia, con l’obiettivo di metterli in rete attraverso la condivisione di una Carta di intenti.

San Giuliano Terme aderisce dal maggio 2023 per prevenire e superare l’omo-transfobia e finora ha promosso iniziative realizzate da parte della Società Cooperativa Arnera, con una campagna di sensibilizzazione sul tema delle politiche di inclusione sociale per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender, rivolta a tutta la popolazione e anche all’interno delle scuole, oltre ad aver organizzato, con le Famiglie Arcobaleno, un seminario sulle tematiche relative alle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans, attraverso un percorso informativo e formativo sulla genitorialità Lgbtq+.

"Quello del nostro Comune è un messaggio forte e chiaro contro ogni tipo di discriminazione e a favore del vivere civile in una comunità di persone - afferma la presidente del Consiglio comunale Elisa Pistelli, che detiene la delega ai diritti civili -. San Giuliano Terme medaglia d'argento al merito civile è terra di diritti e solidarietà, antirazzista e antifascista ed anche i diritti civili vi trovano casa. Il rinnovo dell'adesione è arrivato in un giorno importante, quello in cui è avvenuto lo smantellamento di una parte della legge 40 sulla fecondazione da parte della Corte costituzionale, che ha abolito il divieto ad entrambe le madri di coppie arcobaleno di riconoscere il figlio o la figlia alla nascita: un atto che rende giustizia all'amore dei genitori verso i propri figli. Andremo avanti in questa direzione con le politiche e le iniziative sul nostro territorio".