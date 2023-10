San Giuliano, 120mila euro per ampliamento cimiteri

Prosegue l’opera di rinnovamento ed estensione degli spazi cimiteriali da parte del comune di San Giuliano Terme: nella seconda metà del mese partiranno gli interventi di ampliamento del cimitero di Pontasserchio con la realizzazione di un nuovo gruppo per sepolture in loculo e adibiti ad ossario. Inoltre la giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi per la realizzazione dei nuovi ossari nelle strutture di Ghezzano e Ripafratta. Nello stabile pontasserchiese la realizzazione della nuova struttura prevede 32 loculi e 14 spazi ad ossario per un investimento complessivo di 120mila euro.