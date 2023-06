Marito e moglie salvati in mare. "La corrente li ha trascinati al largo"

Vecchiano (Pisa), 17 giugno 2023 – La corrente che li portava al largo, la paura. Poi il panico. Hanno chiesto aiuto e i bagnini si sono buttati. "Era da stamani ( ieri per chi legge ) che fischiavamo a chi si allontanava. Qui vicino a Bocca di Serchio ci sono correnti particolari, non bastano 100 occhi". Siamo al Marco Polo Oasi 0 di Marina di Vecchiano. Sono le 15.30 circa e marito e moglie inglesi, clienti della struttura - due turisti - si tuffano per un bagno.

"Ma, aggrappati ai cuscini gonfiabili vengono trascinati a 60 metri dalla battigia – racconta uno dei titolari Gabriele Ruberti – e non riescono più a rientrare". "Hanno chiamato e fatto segnale. I bagnini (Massimiliano Luperini e Arturo Lagomarsini) sono usciti in due, li hanno raggiunti e riportati a riva. Con un po’ di fatica perché in questo punto, se non conosci la zona e il pericolo, è difficile uscire. La signora si è impaurita, le abbiamo dato acqua e zucchero, ma non ci sono state conseguenze. Questo è il primo vero weekend estivo, la stagione è ripresa. E confidiamo in tanti turisti. Il mare non era particolarmente agitato, è solo una questione di corrente".

"Sì – conferma Arturo – la corrente è particolare. Tenevamo d’occhio, anche fischiando, chiunque entrasse in acqua per prevenire problemi. Loro sono entrati nel panico, li abbiamo raggiunti a nuoto con il bay watch".

Massimiliano fa questo mestiere da 9 anni, per Arturo è la terza stagione e da 2 anni è al Marco Polo Oasi Zero. Entrambi hanno ottenuto il brevetto alla sezione di Pisa della società nazionale di salvamento diretta da Fiorenzo Meucci.