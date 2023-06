Tirrenia, ventenne rischia di annegare. Salvato sulla spiaggia libera

Pisa, 12 giugno 2023 – Era in grande difficoltà, non riusciva a tornare a riva e rischiava seriamente di annegare: è successo a un ventenne di origini egiziane, residente nella provincia di Livorno, che aveva deciso di passare la domenica al mare a Tirrenia.

Il giovane era in difficoltà davanti alla spiaggia libera confinante con il Lido del Carabiniere ed è stato soccorso dal personale addetto al salvataggio della spiaggia libera, che riusciva a riportarlo sulla battigia. Il pericolo era però tutt’altro che scampato. Infatti il giovane aveva serie difficoltà respiratorie a causa dell’ingerimento di molta acqua. A quel punto, resisi conto della situazione, sono intervenuti i carabinieri in servizio al distaccamento militare del Lido, dotati di defibrillatore portatile e kit di primo soccorso, che hanno effettuato in rapida successione le manovre di primo soccorso. Il professionale intervento, coadiuvato anche da un medico in vacanza che aveva assistito a tutta la scena, ha permesso al malcapitato di espellere tutta l’acqua e ricominciare a respirare. Successivamente, è giunta sul posto un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.