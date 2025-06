Una vita al servizio degli altri: riconoscimento a Said Talbi dal Consolato della Tunisia

Pisa, 23 giugno 2025 – Arrivato dalla Tunisia nascosto nella pancia di un tir oltre 20 anni fa, come un semplice ragazzo in cerca di lavoro, 13 anni fa Said Talbi ha fondato l’Unità Migranti di Pisa: un’associazione fortemente radicata sul territorio pisano, capace di portare la propria attività in ogni angolo del Paese in cui ci sia la necessità di supportare un migrante nel percorso di inclusione sociale e lavorativa. E nell’ottenimento di quello che per molti è un “semplice pezzo di carta”, ma anche per gli immigrati rappresenta un primo tassello verso un futuro più radioso: il permesso di soggiorno.

Said Talbi negli anni ha intensificato il proprio impegno anche nell’assistenza verso gli studenti stranieri che intendono seguire un percorso di studi all’interno dell’Università di Pisa. Nell’Ateneo il numero di iscritti stranieri è passato da 850 nell’anno accademico 2023/24 a 1.730 nel 2024/25. Per potenziare l’accoglienza e il sostegno alla sempre crescente componente internazionale, l’Università ha avviato un dialogo con l’Unità Migranti di Pisa, associazione che da anni si occupa dell’integrazione degli stranieri sul territorio attraverso corsi di lingua italiana, informatica di base e un servizio di orientamento.

Durante un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di Unipi Giovanni Paoletti, Enza Pellecchia e Giovanni Federico Gronchi e quelli dell’Unità Migranti Ibrahima Dieng, Destemona Nasi, Ihor Chernai e Said Talbi, è emersa la necessità di migliorare le infrastrutture e le risorse disponibili per garantire un’accoglienza adeguata.

Per questo impegno sul campo, ma anche come ideale coronamento del lavoro svolto negli anni per favorire l’integrazione della comunità tunisina presente sul territorio pisano, alla fine del mese di aprile Said Talbi ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dal Consolato della Repubblica tunisina in Italia nel corso della visita a Pisa del funzionario Marwen Kablouti.