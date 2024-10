Salvano il gatto e rincuorano la padrona

"Pronto, Nogra? Sono una signora di 82 anni, non riesco a prendere il mio gatto che non sta bene, l’ho salvato anni fa dalla strada, si nasconde, non mangia e non beve, io non cammino molto bene, e avrei bisogno del vostro aiuto per portarlo al Pronto Soccorso Veterinario di San Piero a Grado". In quel momento, in servizio su Pisa c’è una pattuglia di Guardie Zoofile che vengono attivate per il servizio taxi pet, e dopo accordi con il coordinatore dirigente Nogra Michele Mennucci, si recano all’indirizzo, prendono il gatto e lo portano al Ps della clinica di San Piero a Grado. "Sembra un intervento come tanti altri, no – spiegano le guardie – è qualcosa di diverso, la tenerezza della donna anziana è disarmante: ringrazia di cuore gli operatori intervenuti. L’anziana donna è molto dolce e gentile, e il suo sguardo e le sue parole commuovono le Guardie".️ Dopo circa tre ore al Ps "la salutiamo, avremmo voluto abbracciarla magari chiederle tante cose, ma come sempre, il tempo ti impedisce di farlo, la vita scorre, dobbiamo tornare da chi ci ama, da chi ci aspetta. Le lasciamo i nostri numeri personali nel caso avesse bisogno di qualsiasi cosa, e lei di nuovo ci intenerisce con le sue parole.

Torneremo a trovarla, le daremo un forte abbraccio, convinti che un abbraccio vale più di mille parole".