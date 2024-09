Salute, benessere, stili di vita. Federmanager in prima linea

Manager, imprenditrici e imprenditori sono tra le categorie professionali che maggiormente risentono dello stress da lavoro. Proprio per il ruolo che ricoprono, devono essere sempre al massimo delle loro prestazioni fisiche e mentali, nonostante uno stile di vita fatto di frequenti spostamenti e ritmi di vita non sempre regolari e salutari. Federmanager Pisa, con la sua presidente Cinzia Giachetti, che presiede anche l’Unione regionale toscana della categoria, dedica proprio al tema cruciale della salute l’evento "Wellness2024-Salute, Benessere e Stili di Vita", al via stamani, dalle 11, nell’Auditorium dell’Unione Industriale Pisana di Via Volturno, con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Uip e Fondazione Monasterio. A far gli onori di casa la presidente Giachetti mentre a coordinare i vari contributi sarà il giornalista di 50Canale Francesco Ippolito. Previsti interventi del sindaco Michele Conti, del presidente dell’Unione industriale pisana Andrea Madonna, di Marco Torre, direttore generale Monasterio, di Valter Quercioli, vicepresidenrte Federmanager nazionale. E ancora il professor Michele Emdin, direttore del dipartimento cardiotoracico Monasterio, Roberta Poletti, con responsabile dell’attività ambulatoriale Monasterio, la referente del centro regionale dislipidemie ereditarie Beatrice Dal Pino, Armando Indennimeo, presidente AssidaiI e Daniele Damele, presidente Fasi. Le conclusioni sono affidate a Mario Cardoni, direttore generale di Federmanager nazionale. Oltre alla partecipazione di manager e imprenditori, hanno confermato la presenza eurodeputati, parlamentari, consiglieri regionali, assessori comunali e regionali, autorità cittadine, enti di ricerca pisani, associazioni di categoria.

Presidente Giachetti, c’è anche un ospite d’onore che le sta particolarmente a cuore...

"Sì, è il campione del mondo Marco Tardelli. Un amico ritrovato dopo 50 anni. Le nostre famiglie sono entrambe originarie di Careggine, e, qui a Pisa, da ragazzini frequentavamo insieme l’oratorio Lanteri quando lui muoveva i primi passi nel mondo del calcio. Qualche mese fa gli hanno fatto una sorpresa. una rimpatriata tra i ragazzi della parrocchia. Ed è stata l’occasione per ritrovarci. Recentemente lui è stato eletto presidente della Fondazione Luigi Donato per Monasterio E in questa occasione ho pensato di coinvolgerlo. Ha accettato con entusiasmo e lo ringrazio. Una scelta di cuore anche quella di promuovere Fondazione Monasterio, una delle eccellenze pisane in campo sanitario riconosciute a livello internazionale. Abbiamo la fortuna di averla qui a km zero. E ho avuto modo, anche in prima persona, di apprezzare la qualità professionale ed umana dei suoi medici e infermieri".

Qual è lo scopo di questo evento?

"Federmanager in partnership con Confindustria ha sempre dato molta importanza al tema della sanità così da fornire a manager, imprenditori e alle loro famiglie l’assistenza necessaria per usufruire dei migliori servizi in campo sanitario, anche per la prevenzione. Sono stati creati, infatti, Fasi e Assidai, i fondi di assistenza Integrativa che hanno stipulato convezioni su tutto il territorio nazionale con le migliori strutture sanitarie, come appunto è la Fondazione Monasterio. Questo evento vuole promuovere, tra i nostri iscritti e non solo l’importanza dei corretti stili di vita e soprattutto della prevenzione che, attraverso i nostri fondi di assitenza".

paola zerboni