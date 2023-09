Salario minimo. Sinistra Italiana parla della legge

S

tasera alle 21 alla Stazione Leopolda si terrà una delle prime iniziative di Sinistra Italiana sulla proposta di legge delle opposizioni per l’introduzione di un salario minimo legale per tutti. Alla conferenza, moderata dal giornalista Gabriele Masiero, interverranno anche il senatore dell’Alleanza Verdi Sinistra, Tino Magni, il segretario generale della Cgil Toscana, Rossano Rossi, e il segretario della Uil di Pisa, Angelo Colombo. "La nostra Costituzione - afferma Lucia Scatena, vicecoordinatrice provinciale di Sinistra Italiana - dice che chi lavora ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Questo diritto viene costantemente violato: in Italia, infatti, sono più di 3 milioni le persone che pur lavorando sono povere, per non parlare dei 780 mila giovani che si ritrovano a fare i conti con uno stipendio di meno di 800 euro che svilisce e sminuisce l’entusiasmo e la visione del futuro. Anche la Toscana però, segue il trend nazionale: secondo gli ultimi dati Irpet, negli ultimi 13 anni nella nostra Regione si è verificata una crescita molto accentuata dell’occupazione a bassa qualificazione, con minore tutela e remunerazione. E’ un tema che deve essere adeguatamente affrontata, perché introduce elementi di fragilità per lo sviluppo socioeconomico futuro".