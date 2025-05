"Sakamoto & me" è Art View

La Città del Teatro di Cascina ospita la seconda edizione di "Art View Festival" organizzata da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa. Il festival è incentrato sul rapporto tra arte, teatro e scienza, con un programma ricco di spettacoli, incontri, laboratori, conferenze e mostre. Il teatro cascinese diventerà per un mese uno spazio di confronto e sperimentazione che denota la vivacità e l’alto livello di attività della città con l’intento di coinvolgere un sempre più ampio pubblico.

Un appuntamento d’eccezione per il Festival Art View 2025 sarà domani, venerdì 23 maggio alle 21, quando il palco de La Città del Teatro di Cascina ospiterà un evento imperdibile: il concerto "Sakamoto & Me", un omaggio poetico e visionario di Danilo Rea al grande compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, con la partecipazione speciale del pioniere dell’elettronica Martux_m. Due artisti fuori dagli schemi, uniti da una sensibilità profonda per la sperimentazione e il linguaggio emotivo della musica.

Se il pianoforte è il filo visibile che lega Rea a Sakamoto, è l’amore per la melodia pura, per il "canto" che attraversa stili e generi, a rappresentare il vero punto d’incontro: entrambi hanno saputo superare i confini delle "note permesse", generando un’essenza musicale capace di parlare all’intimità dell’ascoltatore.

Danilo Rea, classe 1957, ha suonato con leggende come Chet Baker e Lee Konitz, accompagnato artisti come Mina e Gino Paoli, e portato il jazz italiano in tutto il mondo grazie a uno stile lirico, libero, profondamente evocativo. Martux_m, attivo dalla fine degli anni ’90, ha pubblicato oltre venti album e collaborato con artisti del calibro di Markus Stockhausen, Arto Lindsay, Nils Petter Molvaer. La sua ricerca unisce musica elettronica, arte digitale e visioni sonore d’avanguardia, portandolo sui palchi di festival internazionali come Sonar, Mutek e RomaEuropa.

Il dialogo tra Danilo Rea e Martux_m in "Sakamoto & Me" incarna perfettamente lo spirito di Art View, il festival che pone al centro la contaminazione tra linguaggi artistici, la sperimentazione sonora e la capacità della musica di farsi ponte tra discipline, culture e visioni del mondo. Due artisti di caratura internazionale si incontrano in un concerto che supera i generi e invita il pubblico a un ascolto profondo, emozionale, aperto all’imprevisto; un evento che non è solo omaggio, ma atto creativo in divenire, perfettamente in linea con la missione del festival: dare voce a nuove prospettive, accendere il pensiero e lo stupore attraverso l’arte.