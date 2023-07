Sace con la Scuola Superiore Sant’Anna per lo sviluppo sostenibile delle imprese italiane

Pisa, 26 luglio 2023 – Sace, attraverso la sua Academy, continua a investire nello sviluppo di percorsi di formazione specialistici dedicati a imprese e futuri manager insieme alle principali istituzioni universitarie italiane. Grazie all’accordo siglato oggi con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si consolida una collaborazione che vedrà lo svolgimento di attività di ricerca e iniziative di formazione congiunte destinate a supportare la crescita sostenibile delle aziende, soprattutto PMI, in Italia e nel mondo. La Scuola Superiore Sant’Anna ha tra i suoi obiettivi, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica nel mondo delle imprese, a livello nazionale e internazionale: va proprio in questa direzione la collaborazione con SACE, nell’ambito dell’hub formativo di SACE Education. Nel dettaglio, Scuola Superiore Sant'Anna e SACE si impegneranno nell’organizzazione di percorsi formativi specialistici, convegni e altre iniziative di public engagement su tematiche di attualità e di interesse comune: dall’innovazione al management d’impresa, dalla transizione green alla digital transformation e all’internazionalizzazione d’impresa. Particolare attenzione sarà riservata a tematiche ESG, in linea con quanto già realizzato nel 2022, con l’organizzazione congiunta di un corso Executive in Green Financing. Nell’ambito di questo nuovo accordo è previsto il lancio in autunno 2023 di un programma Executive rivolto alle PMI per sviluppare competenze specifiche per figure professionali che in azienda si occupano di tematiche ESG. Il corso approfondirà il tema della sostenibilità a 360 gradi, dagli impatti ambientali e sociali sui modelli di business, agli strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese e alle attività di reporting per monitorare le proprie performance di sostenibilità. “La nostra missione è rafforzare la cultura dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare PMI, e lo vogliamo fare insieme ad autorevoli Istituzioni accademiche come la Scuola Superiore Sant’Anna - ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE – Consolidiamo oggi una partnership già avviata con successo, certi che aiuterà le nostre aziende a sviluppare cultura, strategie e processi in ambito green e digitali, quanto mai importanti oggi per crescere in sicurezza nei mercati internazionali”. “La Scuola Superiore Sant’Anna – ha sottolineato Sabina Nuti, Rettrice - è lieta di rafforzare il percorso congiunto con SACE, per contribuire al consolidamento delle competenze manageriali in settori ormai strategici e che trovano un comune denominatore nella sostenibilità, declinata in vario modo: ambientale, economica, sociale. Su questi temi la Scuola Superiore Sant'Anna è impegnata da tempo in attività di formazione avanzata, ricerca di frontiera e ‘terza missione’, rivolta tanto alle imprese quanto alla società. Da oggi la nostra istituzione potrà mettere a disposizione queste sue competenze in maniera più strutturata, per favorire il percorso di consolidamento del ‘sistema Paese’ sullo scenario globale”.

