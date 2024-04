Rubate anche dieci valigie in un giorno

Proseguono i furti sulle auto dei turisti. Anche oltre dieci valigie rubate in un giorno solo a Pisa. Il clou nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ma anche in quelli successivi. Le zone più colpite sono quelle dove i visitatori posteggiano per poi andare a vedere il complesso monumentale di piazza del Duomo, qualche ora per fare un tour. Ma quando i turisti, quasi sempre stranieri, tornano alla propria vettura, trovano i vetri sfondati, le portiere aperte e il contenuto svuotato. Effetti personali, dispositivi elettronici, denaro. Tutto quello che può essere sottratto viene ripulito in poco tempo. E così è successo anche nelle scorse settimane.

I bagagli vengono svuotati dei contenuti più preziosi e poi abbandonati dove capita. Di solito dietro a siepi. difficili anche le denunce, data la breve permanenza sul nostro territorio.

Proprio un anno fa un’operazione dei carabinieri aveva portato ad arrestare una banda ritenuta responsabile di queste razzie. Ma il fenomeno non si è fermato. Ed è ormai noto a molti all’estero. Tanto che su alcuni siti di recensioni si trovano veri e propri avvertimenti per i turisti che vogliono visitare Pisa.

Le strade più colpite: via Andrea Pisano, via Diotisalvi, via Bonanno Pisano, strade utilizzate per lasciare la macchina e poi andare a vedere i monumenti più belli. Alcuni turisti, con le app, riescono poi a individuare almeno il guscio, il bagaglio che ormai però è rimasto vuoto.

