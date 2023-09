Ruba auto, è latitante: arrestato

Pisa, 28 settembre 2023 – Controllato a Cascina un cittadino di origini marocchine, 40enne, che da un approfondito controllo della squadra mobile in banca dati è risultato da ricercare, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pavia datato 24.04.2023, per essere tratto in arresto. L’uomo difatti deve espiare una pena di un anno e 10 mesi di reclusione, a seguito di condanna per furto di autovettura commesso in Voghera (PV) nel dicembre 2019, e per cui era stato denunciato dai poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Divenuta definitiva la condanna, era risultato latitante perché allontanatosi dall’ultimo domicilio conosciuto, per stabilirsi a Cascina dove pensava di sfuggire alla cattura. L’ uomo, portato in Questura per la notifica degli atti ed il previsto foto-segnalamento, è stato scortato alla vicina Casa circondariale don Bosco, dove salderà il suo debito con la giustizia.