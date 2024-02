Ruba alimenti . Arrestato e liberato

I carabinieri della Compagnia di Pisa, domenica, nel corso dei servizi del controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato una persona per furto aggravato. Nello specifico, a San Giuliano Terme, i militari della sezione Radiomobile, su segnalazione proveniente da un locale supermercato, hanno proceduto ad arrestare un uomo italiano sorpreso, all’interno dell’esercizio, a sottrarre beni per un valore complessivo di circa 250 euro. La refurtiva è stata riconsegnata all’esercizio commerciale, mentre l’arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, dopo essere stato trattenuto nella camera di sicurezza, è stato giudicato con rito direttissimo, celebrato ieri: è stata disposta l’applicazione della misura del divieto di ritorno nella provincia di Pisa.