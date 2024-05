Rossinavi vara maxicatamarano ibrido elettrico

È stato varato sabato nel cantiere Rossinavi della darsena pisana il maxi yacht Seawolf X, un gioiello del mare a grandissima vocazione green. Si tratta di un catamarano ibrido-elettrico disegnato da Fulvio De Simoni Yacht Design, mentre lo studio newyorkese Meyer Davis Studio è responsabile della progettazione degli interni, con l’etichetta Blue, la nuova filosofia sostenibile del cantiere. Seawolf X, di proprietà di un armatore danese, è un’imbarcazione unica che combina un design accattivante con soluzioni rispettose dell’ambiente. Tre infatti gli scenari di prestazioni previste: "Nella gita di un giorno - ha detto Claudio Rossi, presidente di Rossinavi e del gruppo nautica dell’Unione industriale pisana - il catamarano è in grado di navigare in modalità completamente elettrica per il 100% del tempo. Nei viaggi di più giorni il catamarano può navigare in modalità elettrica per il 90% del tempo e il viaggio transatlantico consente al catamarano di navigare nell’oceano per l’80% del tempo in modalità elettrica. La modalità Ibernazione, che si attiva quando il catamarano è ormeggiato, riduce al minimo i consumi e l’energia raccolta attraverso i pannelli solari può essere restituita alla banchina o ad una proprietà privata".

"Seawolf X fornisce energia sufficiente per ricaricare un’intera villa – continua il presidente Rossi –, grazie a due generatori diesel in grado di ricaricare rapidamente le batterie, tramite una presa da terra in sole 5 ore". Dopo anni di studio e costruzione. ha aggiunto Federico Rossi, direttore generale di Rossinavi, "è ora per noi motivo di soddisfazione assistere al varo della prima imbarcazione multiscafo ibrido-elettrico: questo yacht presenta notevoli innovazioni tecnologiche sia nella gestione della potenza e tecnologie di propulsione, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nelle navi di prossima generazione: abbiamo infatti sviluppato un sistema di intelligenza artificiale di bordo, chiamato Rossinavi AI, per migliorare il comfort e massimizzare il potenziale ecologico dello yacht". L’intelligenza artificiale analizza costantemente il funzionamento della nave: è un cervello che può imparare dall’osservazione e prevedere i bisogni degli ospiti a bordo e che dialoga continuamente con i membri dell’equipaggio nelle modalità consentite, consigliando loro di favorire comportamenti a minor impatto ed educandoli a una navigazione consapevole. Il software è inoltre in grado di monitorare il pacco batteria per mantenerlo in un range compreso tra il 20 e l’80%, ideale per garantirne una maggiore longevità, oltre a supervisionare e interagire con l’equipaggio.

Gab. Mas.