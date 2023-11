Romeo pisano per sempre. La delibera lunedi al voto

di Michele Bufalino

PISA

Romeo Anconetani pisano per sempre. è la proposta da parte della giunta comunale di conferire la cittadinanza onoraria all’ex presidentissimo nerazzurro. La proposta sarà poi sottoposta in seguito al voto del consiglio comunale. "La nostra famiglia è orgogliosa di questa decisione - commenta Matteo Anconetani, nipote di Romeo -. Fa piacere che il Comune abbia, oltre all’intitolazione dello stadio, dato ancora risalto a una persona che ha portato lustro alla città, contribuendo a far conoscere la realtà pisana in tutto il mondo e tenendone alto il nome. Ringraziamo la giunta e siamo certi che anche il consiglio comunale avallerà questa decisione in maniera trasversale". Una decisione che segue l’assegnazione della cittadinanza onoraria a Klaus Berggreen ed Henrik Larsen a settembre. Già in programma inoltre la stessa onorificenza prevista per Carlos Dunga e Wim Kieft, in una cerimonia che verrà calendarizzata prossimamente. Nella delibera approvata all’unanimità dal sindaco Michele Conti e giunta al completo: "Sotto la guida di Anconetani, tra il 1978 e il 1994 la formazione del Pisa Calcio arrivò a disputare sei campionati di Serie A. Anconetani prendendo la squadra in C, in quattro stagioni riuscì a portarla sino alla massima categoria: centrò subito la promozione in cadetteria al suo primo anno di presidenza, nel 1978-1979, infine ottenne la A nel 1981-1982, dopo tredici anni dall’ultima apparizione nerazzurra nella massima serie". "La stagione successiva - continua la delibera – il Pisa, sotto Anconetani, si guadagnò l’undicesimo posto finale, miglior risultato della sua storia nei campionati a girone unico; dall’anno dopo iniziò una lunga ‘altalena’ tra la A e B, che si concluse nel campionato 1990-1991 con l’ultimo torneo in Serie A - prosegue la giunta nella sua nota -. In questi anni Anconetani portò inoltre il Pisa, per la prima e fin qui unica volta, alle semifinali di Coppa Italia nell’edizione 1988-1989. La sua gestione si chiuse al termine dell’annata 1993-1994 quando, in poche settimane, dapprima la sconfitta nello spareggio salvezza contro l’Acireale determinò la retrocessione nerazzurra in Serie C. Fu la fine di quella che è passata alla storia, per quanto concerne il calcio pisano, come Era Anconetani". La palla passa al consiglio: "Proponiamo al Consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria a Romeo Anconetani". L’atto sarà messo al voto dei consiglieri il prossimo 13 novembre.